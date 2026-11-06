Carlos Mesa anuncia estreno de “Bolivia siglo XXI” este domingo por Red Uno

El expresidente Carlos Mesa anunció el estreno de Bolivia siglo XXI, una crónica documental de 12 capítulos que reconstruirá los principales acontecimientos políticos, sociales e institucionales que marcaron al país durante los últimos 25 años.

Mesa explicó que la producción constituye una continuación de Bolivia siglo XX, una serie de 24 capítulos dedicada a la historia boliviana del siglo pasado.

“Hicimos 24 programas para cubrir el siglo XX en su conjunto y ahora hacemos 12 para cubrir 25 años del siglo XXI”, manifestó.

El estreno está previsto para el domingo 8 de noviembre, a las 18:50, por la señal de Red Uno de Bolivia.

Doce capítulos para comprender la historia reciente

Mesa explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse en enero de este año y contempla dos grandes componentes: un recorrido histórico por los acontecimientos políticos del siglo XXI y capítulos dedicados a temáticas transversales.

Entre estas últimas mencionó el papel de la mujer, los recursos naturales, el medioambiente y las tensiones entre las rupturas institucionales y el ejercicio democrático.

El primer capítulo, titulado “La estela de la democracia”, abordará el retorno de Bolivia al sistema democrático en 1982 y los acontecimientos que marcaron las siguientes dos décadas.

Posteriormente, la serie reconstruirá las transiciones presidenciales, los conflictos sociales y las transformaciones políticas que atravesó el país.

Desde la Guerra del Gas hasta los gobiernos del MAS

El expresidente detalló que los documentales abordarán momentos decisivos, como la Guerra del Agua de 2000, la crisis política de octubre de 2003, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y su propia gestión presidencial.

También se analizarán la llegada de Evo Morales al poder, la aprobación de la Constitución de 2009, los conflictos entre el Gobierno y las regiones, el referéndum del 21 de febrero de 2016 y la crisis política de 2019.

El recorrido incluirá el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, la pandemia del COVID-19, la gestión de Luis Arce y las divisiones internas del Movimiento Al Socialismo.

Mesa señaló que el relato histórico culminará con la llegada de Rodrigo Paz y Edmand Lara a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, sin ingresar al análisis de su gestión gubernamental.

“Fui testigo y protagonista de la historia”

Uno de los desafíos que destacó Mesa fue reconstruir acontecimientos en los que participó directamente como vicepresidente y posteriormente como presidente de Bolivia.

“Bolivia del siglo XX me tuvo a mí como testigo de la historia y Bolivia del siglo XXI me tiene como testigo y como protagonista”, expresó.

El exmandatario reconoció que su participación política representa un desafío para mantener una narración equilibrada y respetuosa de los hechos.

Explicó que, en el segundo capítulo, denominado “La dramática transición”, decidió incorporar un testimonio personal grabado en 2008 para mostrar cómo interpretaba su propia gestión pocos años después de dejar la Presidencia.

“Soy consciente de que es imposible la neutralidad, es imposible una objetividad absoluta. Uno tiene una perspectiva y una interpretación de lo que ha hecho”, sostuvo.

Busca llegar a las nuevas generaciones

Mesa destacó que uno de los objetivos centrales del proyecto es contribuir a la enseñanza de la historia contemporánea boliviana.

El expresidente recordó que, a lo largo de los años, numerosos jóvenes le manifestaron que conocieron acontecimientos históricos mediante la serie Bolivia siglo XX.

“Estos programas, esta serie de programas ahora de Bolivia siglo XXI, son instrumentos pedagógicos complementarios muy útiles, sino indispensables, para acercar a los chicos, a las chicas al conocimiento de su historia”, señaló.

Asimismo, anunció que la producción estará disponible posteriormente mediante plataformas digitales y que se elaborarán contenidos breves para redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.

Mesa reflexiona sobre la democracia y la crisis institucional

Durante la entrevista, el expresidente también reflexionó sobre las dificultades políticas que Bolivia ha atravesado durante las últimas décadas.

Señaló que los conflictos recurrentes, las movilizaciones y la polarización muestran que todavía existen desafíos para fortalecer las instituciones democráticas.

Sin embargo, consideró que uno de los aspectos positivos de la historia reciente es la capacidad del país para resolver distintas crisis mediante mecanismos constitucionales.

Mesa también expresó preocupación por las investigaciones y cuestionamientos que afectan actualmente al sistema judicial.

“No hemos sido capaces de construir instituciones sólidas en el tiempo o, cuando las construimos, vino alguien y las destruyó rápidamente para sus propios intereses”, afirmó.

Estreno este domingo por Red Uno

La producción fue desarrollada con la participación de Mario Espinoza, Ximena Valdivia, Cristian Morales y otros integrantes del equipo de realización.

Mesa invitó a la población a acompañar el estreno del primer capítulo, que abordará el periodo democrático previo al inicio del siglo XXI.

La primera entrega concluirá con los problemas de salud del expresidente Hugo Banzer, mientras que el segundo capítulo comenzará con su enfermedad y posterior renuncia a la Presidencia.

Bolivia siglo XXI se estrenará este domingo 8 de noviembre, a las 18:50, por Red Uno de Bolivia, con una propuesta documental que busca contribuir a la memoria histórica nacional.