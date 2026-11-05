‘Bolivia Siglo XXI’: Carlos Mesa prepara un recorrido por la historia política y social del país

El expresidente Carlos D. Mesa anunció el estreno de ‘Bolivia Siglo XXI’, una crónica documental de 12 capítulos que recorrerá los principales acontecimientos políticos y sociales del país entre 2001 y 2025.

La producción se estrenará este domingo 8 de noviembre, a las 18:50, por Red Uno de Bolivia, y busca contribuir al conocimiento de la historia contemporánea, especialmente entre las nuevas generaciones.

El proyecto es la continuación de ‘Bolivia Siglo XX’, producción que Mesa inició en 2009. En total, prepararon 12 programas de una hora cada uno: seis dedicados específicamente al recorrido histórico del siglo XXI y otros seis con temáticas transversales.

Mesa explicó que la serie comenzará con una introducción al proceso democrático boliviano desde 1982 hasta el año 2000, para contextualizar los acontecimientos posteriores.

Los siguientes capítulos recorrerán la transición política entre 2001 y 2005, la trayectoria de Evo Morales antes de llegar a la Presidencia y los primeros años de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), incluida la construcción del Estado Plurinacional, la Constitución de 2009 y los conflictos políticos entre el Gobierno y las regiones de la denominada Media Luna.

La producción también abordará el referéndum del 21 de febrero de 2016, la crisis política de 2019, las movilizaciones ciudadanas y la renuncia de Evo Morales. Otro de los capítulos estará dedicado al periodo de Jeanine Áñez, la pandemia del COVID-19 y el gobierno de Luis Arce.

Además del recorrido político, los seis programas restantes tratarán temas transversales relacionados con la mujer, el medioambiente, los recursos naturales y la tensión entre golpe de Estado y democracia.

"No es solamente un recuento de la historia, un análisis y una visión que trata de ser lo más equilibrada posible del proceso histórico, sino la posibilidad de contar con un material de apoyo que pueda ser útil para la enseñanza de la historia contemporánea a nuestros jóvenes", explicó.

El estreno de ‘Bolivia Siglo XXI’ será este domingo 8 de noviembre, a las 18:50, por Red Uno de Bolivia. La serie propone un recorrido documental por los acontecimientos que marcaron al país durante los últimos 25 años.