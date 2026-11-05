Cívicos exigen al Gobierno al menos 5% de recursos para las regiones

La pugna por la redistribución de recursos públicos se reavivó en Bolivia tras el rechazo institucional a la última oferta presupuestaria presentada por el Órgano Ejecutivo a los gobiernos departamentales.

En este contexto, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó tajantemente que "el ofrecer primero 0,4%, después 0,8% y después 1% es una burla para todos los ciudadanos bolivianos", por lo que exige que el porcentaje asignado alcance al menos el 5% para las regiones.

La dirigencia cívica cruceña insiste en que las autoridades nacionales deben honrar los compromisos pactados de manera gradual en los encuentros de trabajo con las gobernaciones del país.

Ante este panorama, Cochamanidis recordó que "tiene que suceder que 50% de los recursos deben quedar en las regiones, como lo prometió el presidente en su campaña", remarcando que se acordó entregar un 15% de ese total en un periodo de cinco años.

A pesar de las gestiones del nivel central por consolidar su propuesta, la mayoría de las administraciones subnacionales mantienen una posición firme de disconformidad con los montos planteados. El líder cívico enfatizó que "por más que solo 3 de 9 departamentos hayan aceptado eso, no sabemos bajo qué argumento, son 6 que no aceptan", confirmando que la decisión institucional definitiva es no aceptar el 1% ofertado.

Necesidades regionales que rebasan la oferta gubernamental

El debate sobre la distribución presupuestaria afecta de manera directa a la capacidad de respuesta de las administraciones locales para atender la demanda pública en todo el territorio nacional.

Finalmente, Cochamanidis aseveró que "somos 11 o más de 11 millones de bolivianos que tenemos necesidad permanente y la tienen que cubrir los 3 niveles de gobierno”.