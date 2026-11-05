Cumbre Iberoamericana: Rodrigo Paz propone establecer en Bolivia un Centro de Seguridad regional

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso la creación de un Centro Iberoamericano de Pensamiento Estratégico y de Seguridad, con sede en el país, para articular respuestas regionales frente al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. La iniciativa fue presentada durante su intervención en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en Madrid, España.

Paz planteó que Bolivia cuenta con infraestructura que podría destinarse a este propósito. Se trata de instalaciones vinculadas anteriormente a la Unasur, que, según su propuesta, podrían convertirse en un espacio para impulsar el pensamiento iberoamericano y la cooperación en materia de seguridad.

“Bolivia propone crear un Centro Iberoamericano del Pensamiento Estratégico y de Seguridad”, manifestó el mandatario, al señalar que la lucha contra el crimen organizado requiere coordinación entre los países de la región.

El presidente también mencionó la penetración de organizaciones criminales en las instituciones y sostuvo que el narcotráfico, la corrupción y el narcoterrorismo deben ser enfrentados mediante esfuerzos conjuntos.

Integración para generar oportunidades

Durante su discurso, Paz insistió en que la integración iberoamericana no debe limitarse al intercambio comercial, sino que debe traducirse en oportunidades concretas para la población, especialmente para los jóvenes.

“La integración no debería significar solamente que nuestros productos crucen fronteras, debería significar las oportunidades para nuestros jóvenes también”, afirmó.

En ese marco, propuso avanzar hacia una comunidad que permita ampliar las posibilidades de estudio, trabajo y emprendimiento, además de fortalecer la cooperación tecnológica y productiva entre los países.

Bolivia plantea una agenda económica y tecnológica

El mandatario también se refirió a la necesidad de transformar las riquezas naturales de la región en conocimiento, producción y oportunidades. Mencionó el potencial minero compartido entre Perú, Chile y Bolivia como una base para impulsar una mayor articulación económica.

Asimismo, recordó que la relación entre Bolivia, España y Europa está marcada por una historia compartida y sostuvo que ese vínculo debe servir como plataforma para construir nuevas oportunidades de desarrollo.

Al referirse a los desafíos internos, reconoció que Bolivia atraviesa un proceso de ordenamiento económico y señaló que el país busca impulsar la actividad privada con la colaboración del Estado.

Paz cerró su intervención con un llamado a fortalecer la comunidad iberoamericana por encima de las diferencias ideológicas. “Para nosotros la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el sentido común y el bien común de nuestras naciones”, expresó.