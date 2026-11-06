Magisterio urbano cumple tercer día de huelga de hambre

El magisterio urbano de Bolivia radicalizó este jueves 5 de noviembre sus medidas de presión contra el proyecto gubernamental de descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos, con más de 30 piquetes de huelga de hambre en distintas regiones del país, movilizaciones y bloqueos que derivaron en intervenciones policiales.

En La Paz, los docentes cumplieron su tercer día de huelga de hambre y denunciaron una gasificación durante una protesta desarrollada en inmediaciones de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, que dejó al menos tres maestros afectados y varios estudiantes con lesiones leves, según los dirigentes del sector.

Tres docentes afectados durante gasificación

Una representante de los docentes explicó que la protesta comenzó con un mitin pacífico en puertas de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo y posteriormente se trasladó hacia la autopista, donde profesores y estudiantes realizaron un bloqueo.

Según su denuncia, aproximadamente diez minutos después de iniciada la medida, efectivos policiales intervinieron utilizando agentes químicos.

“Hemos sufrido una agresión muy brutal por parte de los policías, que directamente han empezado a disparar de frente a algunos colegas y también afectando a algunos estudiantes”, manifestó la representante.

La dirigente precisó que tres docentes resultaron afectados y permanecen en reposo en sus domicilios. Añadió que varios estudiantes sufrieron caídas y raspaduras mientras intentaban alejarse de los gases.

Rechazan descentralización de institutos

El conflicto se originó por el anteproyecto gubernamental que plantea transferir a las nueve gobernaciones departamentales la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos.

Los dirigentes del magisterio consideran que la propuesta podría afectar el financiamiento de estos establecimientos y comprometer la gratuidad de la formación técnica.

“No vamos a permitir que la educación pública se privatice a nombre de descentralización”, expresó uno de los representantes del sector.

Los docentes también manifestaron preocupación por el posible traslado de responsabilidades económicas, incluido el pago de salarios, a las administraciones departamentales.

Asimismo, denunciaron que el Gobierno todavía no convocó formalmente a un diálogo que permita resolver el conflicto.

Dos piquetes de huelga en La Paz

Se reportó la presencia de 12 profesores distribuidos en dos piquetes de huelga de hambre, mientras personal médico realizaba controles para evaluar su estado de salud.

Los dirigentes adelantaron que no descartan incorporar a más docentes durante el fin de semana, debido a que consideran que sus demandas todavía no fueron atendidas.

Anuncian crucifixiones y movilización para este viernes

La ejecutiva de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz, Anaí Bozo, anunció que este viernes 6 de noviembre continuarán las protestas con diferentes medidas de presión.

La dirigente explicó que desde tempranas horas se realizarán actividades de empapelado en unidades educativas, centros de educación alternativa e institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos.

Además, confirmó que a las 15:00 se realizarán crucifixiones simbólicas en exteriores de la Casona del Magisterio.

“A las 5 de la tarde, una gran concentración de todo el magisterio urbano rechazando la descentralización de la educación. Nos estaremos viendo en la Cervecería Boliviana”, anunció.

Ratifican paro nacional de 48 horas

La Confederación Nacional de Maestros Urbanos de Bolivia también anunció la preparación de un paro nacional de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre.