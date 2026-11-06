Paola Aguirre: “El pago del bono de vacunación le corresponde al Gobierno nacional”

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, señaló que el pago del bono de vacunación correspondiente a la gestión 2026 es responsabilidad del Gobierno nacional, en cumplimiento de una ley recientemente aprobada.

La autoridad sostuvo que la Gobernación realizó las gestiones ante el Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de esta obligación y cuestionó que los trabajadores ejecuten un paro que afecta la atención médica.

“El pago del bono de vacunación de la gestión 2026, tal como establece esta ley, le corresponde al Gobierno nacional. Es quien debe honrar este compromiso como aplicación de la ley que ha sido recientemente aprobada”, manifestó Aguirre.

La vicegobernadora aseguró que la administración departamental fue diligente en sus gestiones para solicitar al nivel central el desembolso de estos recursos, al considerar que se trata de un derecho de los trabajadores del sector salud.

“Es un derecho que tienen los trabajadores, pero que lamentablemente, por el incumplimiento hasta la fecha en su cancelación por parte del Gobierno central, ha dado lugar a que el día de hoy finalmente se ejecute un paro que perjudica a la ciudadanía”, afirmó.

Aguirre advirtió que la medida interrumpe un servicio esencial en un sistema de salud que, según indicó, ya se encuentra deteriorado y en condiciones precarias.

“Consideramos que no corresponde a la ejecución de esta medida en protesta en contra del Gobierno Autónomo Departamental cuando esta Gobernación ya no tiene la obligación de efectuar el pago del bono de vacunación”, concluyó.