Allanan la casa del Mayor René Aparicio por el caso Roger Mariaca

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía, junto a una comitiva llegada desde La Paz, allanó la tarde de este jueves la vivienda del mayor René Aparicio en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

La intervención se enmarca en las investigaciones que el Ministerio Público ejecuta actualmente contra Roger Mariaca.

Los efectivos policiales colocaron un precinto de seguridad en la propiedad situada cerca de la avenida G77 antes de retirar a todo el personal desplazado.

Ante los requerimientos de la prensa, los fiscales a cargo del caso prefirieron guardar reserva y no dieron detalles.

Este operativo forma parte de una serie de intervenciones simultáneas que las fuerzas del orden han ejecutado a lo largo de la jornada en varios puntos de la capital cruceña.

Entre tanto, el Mayor Aparicio permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el pasado 30 de marzo.