Nuevas y contundentes revelaciones surgen en torno al asesinato del ciudadano brasileño ocurrido en la madrugada de este jueves en la calle Germán Busch de Quillacollo.

El acceso a cámaras de seguridad clave y los resultados de la autopsia forense aportan datos cruciales sobre la dinámica del hecho, mientras la Policía sopesa diversas hipótesis sobre el móvil del crimen.

Captado en video: El ataque paso a paso

Cámaras de vigilancia de la zona captaron los últimos minutos con vida de la víctima y la secuencia exacta del ataque perpetrado en la madrugada. A las 0:52, el ciudadano brasileño, vestido con una chompa gris, caminaba por el lugar junto a su agresor, un sujeto totalmente vestido de negro. Ambos sostenían en las manos objetos luminosos (posiblemente teléfonos celulares). A las 0:54, el acompañante, que iba un par de pasos por detrás, arrojó repentinamente al piso lo que llevaba en la mano, extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa.

Tras recibir los primeros impactos por la espalda, la víctima cayó sobre la acera. El atacante continuó disparando hasta completar cinco tiros, incluso cuando el hombre ya yacía en el suelo. Otra cámara de seguridad registró al sospechoso huyendo a pie por una calle aledaña, sujetándose la cabeza con una mano mientras escapaba del lugar.

Revelaciones de la autopsia

El examen realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó la brutalidad del ataque a corta distancia. Según los datos periciales, el proyectil letal ingresó por la región posterior del cuello y la nuca con una trayectoria ascendente, registrando un orificio de salida por la boca.

Pese a la realización de las pericias de ley, hasta el momento ningún familiar ni allegado se ha apersonado a las instalaciones del IDIF para reclamar el cadáver.

Las autoridades policiales señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación respecto a los motivos detrás de la ejecución.

"No estamos hablando todavía de las causas que han ocasionado este asesinato. Estamos en un proceso de investigación para determinar cuál ha sido el móvil y el modus operandi", señaló el comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Vera, indicó que entre las hipótesis preliminares figuran un ajuste de cuentas, un acto de sicariato o un robo que derivó en la agresión, reiterando que la activación del 'Plan Z' se mantiene vigente para dar con el paradero del asesino.