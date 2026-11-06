Gobierno garantiza que la garrafa de GLP se mantendrá en Bs 22,50

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, aseguró que el Gobierno nacional mantendrá la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y garantizó que la garrafa continuará comercializándose a Bs 22,50, con el objetivo de proteger la economía de las familias bolivianas.

Desde la ciudad de El Alto, la autoridad explicó que el subsidio será financiado con recursos estatales provenientes de los impuestos, debido a que el gas doméstico constituye un producto de primera necesidad.

“Son recursos del Estado, de los pagadores de impuestos, que van a permitir mantener la subvención al GLP, que es un precio muy sensible y que es el combustible que usan las familias de menores ingresos”, manifestó Navarro.

“Todos van a poder comprar su garrafa a Bs 22,50”

Consultado sobre la continuidad del subsidio en el marco del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, Navarro aseguró que las familias no deben preocuparse por un eventual incremento del precio del GLP.

“El Gobierno ha garantizado que ese precio de 22,50 se va a mantener”, afirmó.

Ante la consulta de si la población puede estar tranquila respecto al precio subvencionado, la autoridad respondió afirmativamente.

“Nosotros garantizamos que todos van a poder comprar su garrafa a 22,50”, reiteró.

El viceministro destacó que la decisión busca proteger principalmente a los hogares de menores ingresos, que dependen de este combustible para preparar sus alimentos.

Pide mayor control para evitar contrabando a países vecinos

Navarro advirtió que uno de los principales desafíos para sostener la subvención es evitar que el GLP comercializado a precio reducido sea trasladado ilegalmente hacia países vecinos.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer los controles fronterizos para impedir que los recursos destinados a beneficiar a las familias bolivianas terminen favoreciendo el contrabando.

“Hay que hacer un poco más de control en el contrabando, de manera que no vayamos a subvencionar al Perú, a la Argentina, a Brasil”, señaló.

La autoridad sostuvo que el subsidio debe beneficiar a los consumidores nacionales y no convertirse en un incentivo para la salida irregular de garrafas hacia otros mercados.