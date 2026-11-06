Anuncian procesos por el abandono de la Villa Sudamericana y prevén adjudicar 672 departamentos

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, inspeccionó los predios de la Villa Sudamericana en la zona de La Tamborada y anunció el inicio de procesos legales contra exautoridades y funcionarios responsables del abandono de la infraestructura. Los 14 edificios de 12 pisos, que representaron una inversión estatal de Bs 250 millones, han permanecido deshabitados y en paulatino deterioro desde marzo de 2018.

Durante la inspección técnica —en la que también participó el director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Vaca—, el titular de la cartera de Obras Públicas calificó la situación como un acto de negligencia que generó severos daños económicos al Estado.

Procesos por negligencia y daño económico

El ministro Zamora enfatizó que el abandono prolongado obligará al Estado a realizar un desembolso adicional para la refacción de los bloques, costo que se pretende trasladar legalmente a quienes estuvieron a cargo de la gestión.

"Tiene que haber proceso porque ha habido una inversión de 250 millones de bolivianos. Hay que ver quiénes han participado, funcionarios, porque aquí ha habido negligencia que nos ha costado a los bolivianos. El Estado tiene que gastar más dinero en refacción y regularización, y eso lo tenemos que trasladar a las personas que estaban a cargo", declaró Mauricio Zamora.

Asimismo, la autoridad cuestionó la gestión de obras de administraciones pasadas, recordando también el gasto de Bs 500 millones en la sede del Parlamento de Unasur en San Benito, recursos que pudieron destinarse a hospitales o carreteras.

Saneamiento legal y refacciones

Entre las irregularidades detectadas se constató que la infraestructura fue construida sin haber saneado previamente el derecho propietario ni contar con los planos individualizados. AEVivienda se encuentra ejecutando el saneamiento técnico-legal para posibilitar su comercialización.

El cronograma de intervención contempla los siguientes pasos:

Evaluación de daños y costos: Determinación del presupuesto requerido para las obras de refacción y acondicionamiento de los 14 bloques.

Definición de precios: Fijación del valor final de venta de los inmuebles hasta diciembre de 2026.

Regularización de documentos: Conclusión del saneamiento del derecho propietario e individualización de los departamentos.

Adjudicación y facilidades para las familias

Bajo la línea de gestión del presidente Rodrigo Paz, las autoridades prevén lanzar al mercado los primeros bloques en enero de 2027, beneficiando a 672 familias bolivianas con una vivienda propia.

El Ministerio de Obras Públicas confirmó que evaluará opciones de crédito accesible con bajas tasas de interés y requisitos flexibilizados, orientados a facilitar la compra a sectores de menores ingresos que no logran calificar al sistema financiero tradicional.