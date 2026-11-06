Abogado denuncia torturas a brasileños detenidos por el doble crimen en Valle Sánchez

El abogado Javier López, defensor de los dos ciudadanos brasileños aprehendidos por su presunta vinculación con el acribillamiento ocurrido en Valle Sánchez, denunció que sus clientes habrían sido torturados durante su detención y que sus derechos fueron vulnerados.

También cuestionó que fueran presentados públicamente como integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) antes de que se esclarezca su situación jurídica.

“Hacer notar que ha sido una peripecia poder conversar con ellos, puesto que han sido presentados en el comando departamental, violando lo que viene a ser la presunción de inocencia, ya considerándolos como miembros del PCC”, afirmó.

El jurista indicó que, tras establecer contacto con sus defendidos, recibió denuncias de presuntas agresiones físicas durante su permanencia bajo custodia policial.

“Están claramente con señas de haber sido golpeados. Uno incluso no puede ni mover el brazo y no tienen pleno conocimiento de qué es lo que ha ocurrido”, denunció el abogado.

López también cuestionó que, según su versión, los ciudadanos brasileños no hayan contado con un traductor que les permita comprender los motivos de la investigación y ejercer su defensa.

Finalmente, López cuestionó que la presentación pública de los aprehendidos se convierta en un espectáculo mediático o político, mientras pidió que los hechos sean investigados.