Jorge Eduardo Arándia está listo para representar a Bolivia en el Míster Caballero Universal

El cruceño Jorge Eduardo Arándia Terceros asumió la representación nacional tras ser elegido como Míster Caballero Universal Bolivia para competir la próxima semana en Venezuela.

“Es un honor inmenso representar a Bolivia. Voy a dar lo mejor de mí para dejar el nombre de nuestro país en alto”, expresó Terceros sobre la meta trazada.

El competidor fue seleccionado como el máximo exponente del país para destacar por su presencia, carisma y compromiso con la imagen boliviana.

Durante el concurso internacional, el joven medirá su talento frente a delegados de diversos países en pasarela, traje típico, proyección escénica y entrevista.