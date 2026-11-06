Coxsackie: Oruro reporta 510 casos y La Paz suma 123

El departamento de Oruro registra 510 casos acumulados de la enfermedad mano, pie y boca, causada por el virus Coxsackie, de los cuales 53 permanecen activos.

La situación genera preocupación debido a que la mayoría de los contagios afecta a niños en edad escolar, por lo que las autoridades sanitarias recomendaron extremar las medidas de higiene y prevención en las unidades educativas.

“Para esta semana epidemiológica, la enfermedad mano, pie y boca es de 510 casos acumulados. Estamos haciendo una vigilancia a partir de la semana 39 y se tienen 53 casos activos actualmente”, informó una autoridad de Epidemiología de Oruro.

La Paz registra 123 casos y una tendencia al incremento

En el departamento de La Paz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 123 casos acumulados, con un incremento de contagios durante las últimas semanas epidemiológicas.

Según el informe sanitario del 4 de noviembre, 58 casos corresponden a la semana epidemiológica más reciente, con mayor incidencia en los municipios de La Paz y El Alto.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron reforzar las medidas preventivas, particularmente en escuelas y lugares donde existe mayor contacto entre niños.

Recomiendan no enviar a niños enfermos al colegio

El doctor Ramírez, señaló que los padres de familia deben prestar especial atención a la higiene de sus hijos y evitar enviarlos a las unidades educativas cuando presenten síntomas de la enfermedad.

“Hay que crear en las familias el sentido de responsabilidad. Si el niño está contagiado, no mandarlo una semana al colegio”, recomendó el especialista.

La enfermedad puede provocar fiebre, dolor de garganta y pequeñas ampollas en la boca, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Los especialistas recomendaron acudir a un centro de salud cuando aparezcan síntomas y consultar cuándo es seguro que el menor retorne a clases.

Lavado de manos y desinfección de juguetes

Desde Epidemiología explicaron que el virus puede transmitirse mediante la saliva, las secreciones respiratorias, las heces y el contacto con objetos contaminados.

Por ello, pidieron evitar que los estudiantes compartan objetos personales y reforzar la desinfección de juguetes, mesas y útiles escolares de uso común.

“La transmisión es a través de la saliva, las secreciones nasofaríngeas y los elementos contaminados. Es bueno siempre estar lavando, desinfectando juguetes y tener mucho cuidado luego de ir al baño”, explicó una autoridad sanitaria.

El lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente después de utilizar el baño y antes de comer, constituye una de las principales recomendaciones para reducir los contagios.

Alcaldía paceña realiza limpieza en unidades educativas

El director municipal de Salud de La Paz, doctor Narváez, informó que se desarrollan tareas preventivas de limpieza en establecimientos educativos para reducir el riesgo de propagación.

La autoridad destacó la importancia de mantener las aulas limpias, evitar el hacinamiento y controlar oportunamente los síntomas de los estudiantes.

“Fundamentalmente, la pulcritud en la limpieza de las unidades educativas, en las casas, evitar el hacinamiento y controlar la fiebre si el caso lo amerita”, señaló.

Asimismo, indicó que los centros de salud municipales están disponibles para atender a menores que presenten síntomas compatibles con esta enfermedad.