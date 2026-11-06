Roban más de 10 medidores de agua en la avenida Juan Pablo II de Santa Cruz

En el segmento ‘Ojo Ciudadano’ de Red Uno, vecinos reportaron el robo de al menos diez medidores de agua en el quinto y sexto anillo de la avenida Juan Pablo II.

Ante esta situación, un vecino denunció que "hay unos 10 ladrones que roban en la zona, la gente tiene que poner un protector para proteger su medidor, porque si no tiene un protector, los pícaros se lo van a robar".

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo un sujeto llega de madrugada y patea el equipo instalado en la fachada hasta desprenderlo.

Asimismo, una de las afectadas relató la sorpresa del barrio al señalar que “nos hemos levantado hoy, ya habían sacado el medidor aquí también, hemos estado despiertos hasta tarde porque no hemos sabido en qué tiempo han hecho eso”.

El despojo provoco considerables fugas de agua en la vía pública durante las primeras horas de la mañana.

Al respecto, otra habitante del lugar confirmó el hallazgo de su equipo tras el incidente, señalando que “esta mañana despertamos y estaba botando bastante agua; la vecina nos habló y salimos a ver y no había el medidor, más bien lo botaron más allá, y un vecino nos los trajo, yo lo reconocí que era de nosotros”.