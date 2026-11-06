Tercer día de inspecciones: Detectan micros que no cumplieron las mejoras

El municipio cruceño continúa con los controles al transporte público para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los operadores hace 30 días.

Durante el tercer día de inspecciones, las revisiones llegaron hasta la línea 27, donde se identificaron unidades que todavía presentan deficiencias y no realizaron los arreglos establecidos dentro del plazo otorgado.

La concejal Victoria Rosales informó que los controles se desarrollan en los 15 distritos municipales y que el objetivo es comprobar las condiciones en las que se presta el servicio a los pasajeros.

“Estamos viendo asientos que estén bien, la tapicería que esté bien, los pisos, las ventanas que abren y cierran, los agarramanos que estén bien y también los techos que no estén rotos”, explicó Rosales.

La concejal señaló que estas mejoras son necesarias para garantizar la comodidad de los usuarios, tomando en cuenta las condiciones climáticas de Santa Cruz.

Por su parte, la concejala Andrea Vaca indicó que durante las inspecciones también se están tomando en cuenta las denuncias presentadas por los vecinos, quienes tienen a disposición números telefónicos para reportar las deficiencias del servicio.

Las denuncias y observaciones detectadas durante los operativos serán recopiladas en un informe que se remitirá a la Dirección de Tránsito y Transporte, instancia encargada de verificar los incumplimientos. Las concejalas señalaron que también realizarán seguimiento para garantizar que se cumpla el procedimiento correspondiente.