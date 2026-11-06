"Entrego mi vida y la de mi familia en sus manos": Exjuez Zeballos pide garantías

El exjuez Herbert Zeballos, investigado por el denominado caso maletas, difundió un video para aclarar sus declaraciones sobre Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a quien identificó como la persona conocida con el alias de “el alemán”.

Zeballos relató que la información surgió después de que Laura Rojas llegara de Estados Unidos, tras salir del aeropuerto internacional de Viru Viru. Según explicó, ella le comentó que durante el viaje había compartido el avión con un ciudadano italiano, quien le habría proporcionado información sobre la propiedad de las maletas que contenían marihuana.

“Cuando Laura Rojas llega de Estados Unidos y logra salir del aeropuerto internacional Viru Viru, me manifestó que había viajado en el avión con un ciudadano italiano. Que le había comentado que las maletas que contenían marihuana eran de propiedad de un alias o un tal alias apodado el alemán y que el alemán había sido el señor Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, manifestó.

El exjuez señaló que inicialmente recibió esa información con dudas y que en ese momento no tenía conocimiento suficiente para confirmar la identidad de la persona mencionada.

Con la difusión del video, el exjuez aseguró que busca aclarar posibles malentendidos generados por la edición de sus declaraciones en la prensa y precisar que la referencia a Saucedo surgió de la información que, según su relato, le transmitió Laura Rojas.

Al finalizar su pronunciamiento, Zeballos hizo un nuevo llamado a las autoridades para que le brinden protección, al expresar su preocupación por su integridad y la de sus familiares.

“Pedir a las autoridades correspondientes, por favor, que entrego mi vida y la de mi familia en sus manos. Necesito protección, por favor. Muchas gracias”, concluyó.