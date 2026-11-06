Gobernador destaca avances de gestión y exige esclarecer el caso maletas

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, presentó su informe de los primeros seis meses de gestión ante la Asamblea Legislativa Departamental, donde informó que su administración atendió 41 de las 71 propuestas planteadas al inicio de su mandato.

"Vamos seis meses, seguramente cuando cumplamos los 12 meses van a estar las 71 atendidas", aseguró. También atribuyó los avances al trabajo conjunto con los secretarios, directores, la vicegobernadora y los asambleístas departamentales.

En relación con el denominado caso de las 32 maletas, Velasco manifestó su preocupación por la situación institucional del país y consideró que Bolivia atraviesa una crisis que también alcanza al sistema judicial.

"Lo que merecemos todos los bolivianos es que se sepa toda la verdad, que salga absolutamente todo y que haya un nuevo ciclo en la justicia", sostuvo.

El gobernador señaló que el esclarecimiento del caso debe alcanzar a todos los involucrados y que quienes tengan responsabilidades deben responder ante la ley. Asimismo, cuestionó que las investigaciones se concentren únicamente en acusaciones y detenciones sin abordar los problemas estructurales del sistema judicial.

"Aprovechemos la oportunidad para cambiar absolutamente la justicia de raíz, que sea transparente, que sea independiente y que el que las hace las paga", expresó.

Otro de los temas abordados fue el rechazo de la Asamblea Legislativa Departamental a la propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de los recursos a las gobernaciones. Velasco agradeció el pronunciamiento de los legisladores y afirmó que el rechazo también representa el sentir de la población cruceña.

"Yo tengo cuatro millones de jefes, y si los cuatro millones de jefes rechazan el 1%, lo mínimo que puedo hacer es luchar por un porcentaje que se mantiene en el pedido del 50-50", afirmó.

Finalmente, anunció que los nueve gobernadores del país acordaron emitir un pronunciamiento conjunto en rechazo al 1% y abrir la posibilidad de negociar una asignación gradual, pero con un porcentaje superior al planteado por el Gobierno nacional.