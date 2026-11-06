Policía requisa vehículos durante allanamiento vinculado a Romer Saucedo

Un inmueble vinculado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo es allanado en medio de las investigaciones por el denominado caso ‘maletas’.

En el lugar, los policías realizan la requisa de cada vehículo que sale del inmueble, mientras efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y representantes del Ministerio Público se encuentran al interior de la propiedad desarrollando las actuaciones correspondientes.

Los allanamientos se producen luego de que la exdiputada Laura Rojas señalara a Romer Saucedo Gómez, conocido como alias ‘El Alemán’, como propietario de las maletas vinculadas a este proceso.

En medio de estas investigaciones, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos y que se declaró en el exilio. A través de sus declaraciones, sostuvo que tanto su libertad como su vida y las de sus familiares se encuentran en peligro.

Hasta el momento, se aguarda un pronunciamiento de las autoridades sobre los allanamientos y los elementos que se buscan dentro de este inmueble.