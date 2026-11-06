Tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 6 años en la zona de El Paso, nuevos datos del examen forense comienzan a dar luz sobre las causas del fallecimiento. La menor, que había sido reportada como desaparecida desde este jueves por sus padres, fue encontrada por comunarios en las riberas del río Chocaya.

El cuerpo fue descubierto en horas de la mañana por una comunaria que recolectaba reciclaje en los alrededores del río, quien dio aviso inmediato a los vecinos del sector.

Efectivos de la Policía Boliviana se trasladaron al lugar para efectuar el levantamiento legal del cadáver y trasladarlo a dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Según testimonios de los pobladores, la familia de la pequeña habitaría en la zona de Nuevo Amanecer.

Sin signos de violencia física

El examen médico-legal practicado en el IDIF arrojó resultados preliminares clave para la investigación:

Ausencia de violencia: La autopsia descartó la presencia de huellas de agresión física o lesiones provocadas por terceros en el cuerpo de la menor.

Causa de muerte: Los peritos forenses determinaron que el deceso se produjo por broncoaspiración, dato que orienta las indagaciones policiales para esclarecer el contexto en el que ocurrió el hecho.

Pese a que la investigación ya se encuentra en pleno desarrollo para determinar con exactitud las circunstancias de la muerte, hasta el momento ningún familiar ni allegado se ha apersonado a la morgue del IDIF para reclamar el cuerpo de la niña. Las autoridades reiteraron la convocatoria a los progenitores o parientes para realizar los trámites legales correspondientes de entrega.