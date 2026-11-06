Caso maletas: Gobierno reabre investigación sobre muerte de Juan Carlos Espinoza Vaca

El viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado, anunció este viernes que el Gobierno reabrirá la investigación sobre la muerte de Juan Carlos Espinoza Vaca, quien permanecía detenido preventivamente en Palmasola por su presunta vinculación con el ingreso irregular de equipaje a Bolivia. La autoridad aseguró que existen dudas sobre las causas del fallecimiento, inicialmente relacionado con problemas de salud.

El viceministro recordó que el investigado era la única persona que permanecía bajo detención preventiva por el caso en aquel momento.

“La única persona que quedó detenida fue el señor Juan Carlos Espinoza Vaca”, señaló.

Maldonado lo describió como un supuesto intermediario o testaferro de la organización criminal investigada. El viceministro también cuestionó las circunstancias del fallecimiento.

“De acuerdo a las últimas investigaciones, nosotros tenemos dudas acerca de las causas del fallecimiento de esta persona y estamos reabriendo la investigación para conocer los detalles de su deceso”, manifestó.

¿Quién era Juan Carlos Espinoza Vaca?

Espinoza Vaca era investigado por su presunta participación en hechos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa.

También figuraba como representante legal de la empresa de seguridad Ebose, relacionada con el exjuez Hebert Zeballos, otro de los investigados dentro del proceso.

La empresa quedó bajo investigación después de que las autoridades vincularan sus instalaciones con el traslado del equipaje que llegó a Bolivia desde Estados Unidos en noviembre de 2025.

Espinoza permanecía bajo detención preventiva mientras avanzaban las actuaciones del Ministerio Público.

El fallecimiento de Espinoza fue reportado públicamente el 30 de septiembre de 2026.