Cochabamba envía dos cisternas al Cono Sur para apoyar a afectados por la sequía

El municipio de Cochabamba, a través del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), envió dos carros cisterna al Cono Sur del departamento para apoyar a las poblaciones afectadas por la sequía, principalmente en Aiquile.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, informó que cada cisterna tiene una capacidad de 15.000 litros y partió con el tanque lleno para garantizar la distribución de agua a las comunidades que más lo necesitan.

Explicó que la decisión fue asumida por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, luego de una reunión con el alcalde de Aiquile, Marvin Rodríguez. Una de las cisternas permanecerá durante una semana en ese municipio para abastecer a distintas localidades, mientras que la segunda retornará al día siguiente.

Prudencio señaló que la prioridad será garantizar agua para el consumo humano y destacó la importancia de coordinar acciones solidarias ante la emergencia. Asimismo, indicó que Semapa ya brindó apoyo a Pasorapa y que también se enviaron otras cisternas para atender a municipios afectados.

Aiquile tiene 71 comunidades afectadas

Por su parte, el alcalde de Aiquile, Marvin Rodríguez, agradeció la ayuda y recordó que su municipio fue declarado zona de desastre en abril.

Informó que actualmente existen 71 comunidades afectadas por la falta de agua.

La autoridad municipal lamentó que, pese a la declaratoria, no se haya dado la importancia necesaria a la situación desde las instancias departamentales y nacionales. También señaló que las comunidades rurales esperan la llegada de las cisternas para recibir agua destinada al consumo humano.