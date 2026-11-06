El fenómeno de El Niño podría prolongar las condiciones de sequía en los valles del país y de Cochabamba desde diciembre de 2026 hasta mayo o junio de 2027, según las proyecciones climáticas mencionadas por el coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, Rodrigo Meruvia.

El investigador explicó que El Niño se caracteriza por un incremento de las temperaturas en el océano Pacífico, que genera variaciones climáticas en distintas regiones del continente. En Bolivia, uno de sus principales efectos es la reducción de las precipitaciones, especialmente en los valles.

“Esto se puede alargar a los siguientes meses, es decir, desde diciembre hasta mayo del siguiente año”, señaló.

Indicó que el fenómeno tiene una duración aproximada de un año y que, en este caso, comenzó en junio de 2026 y se extendería hasta mayo o junio de 2027. Además, las proyecciones apuntan a que diciembre será el mes en el que se registre el pico más alto de temperaturas.

El impacto será diferente según la región

Meruvia explicó que los efectos de El Niño no serán iguales en todo el departamento de Cochabamba, debido a sus diferentes pisos ecológicos y características geográficas.

En las zonas de tierras bajas, como el trópico, se podrían registrar mayores precipitaciones; mientras que en los valles se prevén condiciones de sequía.

“Mucho depende de la topografía que tenemos en el departamento”, afirmó.

A nivel nacional, el fenómeno podría provocar sequías más intensas en algunas regiones y lluvias de mayor intensidad en otras.

Sin embargo, el investigador señaló que una de las principales características de El Niño en Bolivia es la disminución de las precipitaciones, que puede generar estrés hídrico. Esta situación repercute especialmente en la agricultura y la ganadería, además de tener consecuencias en la productividad, la salud y la economía.

Advierten efectos en la producción

El investigador sostuvo que las sequías representan uno de los principales riesgos económicos y sociales para los países de la región, debido a las pérdidas en la producción, la recesión económica y los problemas que pueden afectar la seguridad alimentaria.

También recordó que desde 1982 se realiza un seguimiento del fenómeno de El Niño en Bolivia y a nivel mundial. En ese sentido, destacó la importancia de utilizar la información generada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y los organismos meteorológicos internacionales para anticipar decisiones y aplicar medidas de prevención.

Meruvia señaló que desde este año se conocían las proyecciones de un fenómeno de El Niño muy fuerte y consideró que las autoridades debían preparar acciones y planes de contingencia para reducir sus efectos.

Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias que ya se viven en algunos municipios de Cochabamba y pidió que los gobiernos municipales utilicen la información disponible para tomar decisiones frente a las condiciones climáticas previstas para 2027.

“Esperamos que con la información que se tiene los municipios ya puedan tomar decisiones para lo que se viene el próximo año”, remarcó.