La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, protagonizó un tenso momento en el hospital San Juan de Dios, donde encontró a trabajadores de salud preparando un churrasco en medio del paro departamental de 24 horas.

La autoridad cuestionó duramente la situación y reclamó que, mientras numerosos pacientes aguardaban atención médica y algunos tenían fichas programadas, parte del personal se encontraba realizando una actividad gastronómica dentro de las instalaciones hospitalarias.

"Mientras la gente está sufriendo porque tenía fichas programadas para hoy, ellos están con su churrasco. Esto es una vergüenza", manifestó Aguirre durante el reclamo a los trabajadores.

Foto Paola Aguirre.

Foto Paola Aguirre.

La vicegobernadora también cuestionó la medida de presión y sostuvo que la Gobernación busca poner fin a prácticas que, según afirmó, perjudican el funcionamiento de las instituciones públicas.

"Trabajadores que están haciendo churrasco en horario de trabajo, en día de paro. Esto es parar, hacer churrasco mientras la gente deja de ser atendida y está sufriendo afuera", agregó visiblemente molesta.

¿POR QUÉ ESTÁN EN PARO?

Los trabajadores de salud de Santa Cruz cumplen este viernes 6 de noviembre un paro departamental de 24 horas, después de una primera jornada de protesta nacional realizada el jueves 5.

La medida exige el pago del bono de vacunación o viático de vacunación correspondiente a la gestión 2026, cuyo desembolso continúa pendiente.

La medida afecta principalmente las consultas externas y los servicios programados en establecimientos dependientes de la administración departamental. Se mantiene la atención de emergencias, terapias y áreas críticas.

Mientras tanto, la vicegobernadora anunció controles de asistencia y posibles descuentos salariales para el personal que no cumpla con sus obligaciones laborales.