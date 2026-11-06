Santa Cruz volverá a experimentar un cambio en las condiciones del tiempo durante este fin de semana. Después de jornadas marcadas por el calor y los vientos del norte, un nuevo frente frío ingresará al departamento con lluvias, ráfagas intensas del sur y un descenso de las temperaturas, por lo que se recomienda a la población tomar sus previsiones.

El agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, conocido como el 'Señor del Clima', explicó que este viernes 6 de noviembre se caracterizará por el retorno de los vientos del norte, que podrían alcanzar velocidades superiores a los 70 kilómetros por hora.

“Viernes 6 de noviembre, reingresan los vientos del norte e inclusive muy fuerte, ráfagas de viento más de 70 Km/h. cielos parcialmente cubiertos a despejado y temperatura mínima alcanzará a 22°C y a 33°c la máxima”, señaló Alpire.

Sin embargo, el panorama cambiará progresivamente durante el sábado. De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde podrían registrarse algunas lluvias dispersas, todavía bajo la influencia de los vientos del norte. El cambio más importante llegará durante la noche, cuando ingresará el segundo frente frío de la semana.

“El día sábado continúan los vientos del norte con temperaturas de 33°C, eso sí, durante el día en la tarde precisamente del sábado vamos a tener algunas lluvias dispersas, de norte por cierto, y en la noche, en la noche ingresa el segundo sur que estaba previsto en nuestro pronóstico semanal que ya viene con lluvia moderada, moderada pero viene acompañada de fuertes vientos del sur a más de 70 kilómetros por hora las ráfagas”, agregó el también conocido como el Señor del Clima.

El ingreso de esta masa de aire frío traerá consigo lluvias moderadas y ráfagas intensas, condiciones que se harán sentir durante el domingo. Alpire adelantó que los vientos del sur podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y que las temperaturas descenderán considerablemente.

“Inclusive al día domingo se van a intensificar hasta 70 kilómetros por hora las ráfagas y el domingo vamos a tener una mínima de 19°C y una máxima de 26°C”, indicó.

De esta manera, el domingo será una de las jornadas con mayor descenso térmico en comparación con los días previos, cuando las temperaturas máximas todavía estarán por encima de los 30°C.

¿Cómo estará el tiempo en las provincias?

El pronóstico también contempla condiciones variables en las diferentes regiones del departamento, con temperaturas elevadas antes del ingreso del frente frío y lluvias a partir del sábado.

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se esperan temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 35°C en Andrés Ibáñez y 36°C en el Norte Integrado. Este viernes predominarán los vientos del norte, con ráfagas superiores a los 70 km/h, mientras que el sábado ingresarán vientos del sur que podrían alcanzar los 60 km/h. Las lluvias están previstas desde la madrugada del sábado.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre los 10°C de mínima y los 33°C de máxima. Los vientos del norte podrían alcanzar los 60 km/h durante el viernes, mientras que el sábado se esperan vientos moderados del sur, con velocidades de hasta 30 km/h. Las precipitaciones también comenzarán durante la madrugada del sábado.

Para la región de la Cordillera, se pronostican temperaturas mínimas de 15°C y máximas de hasta 40°C. Las ráfagas del norte podrían llegar a los 70 km/h este viernes, principalmente en Cabezas y Charagua. Posteriormente, los vientos cambiarán de dirección y serán del sur, con velocidades de hasta 50 km/h el sábado. Se esperan lluvias durante la noche del viernes y chubascos matinales y durante el sábado.

En la Chiquitania, las temperaturas estarán entre los 20°C y los 40°C. Este viernes se prevén ráfagas muy fuertes del norte, de hasta 70 km/h, principalmente en el este de Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Para el sábado, los vientos cambiarán al sur y podrían alcanzar los 60 km/h, especialmente en esas mismas zonas. Las lluvias comenzarán desde la madrugada del sábado.