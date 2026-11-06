La Comisión Agraria Departamental recibió por primera vez información oficial sobre la cantidad de procesos de avasallamiento de tierras en Santa Cruz. Según los datos presentados por el INRA, existen 182 casos en curso y otros 69 concluidos, cifras que permitirán hacer seguimiento a las denuncias y exigir acciones sobre los predios afectados.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, explicó que anteriormente estos datos no eran proporcionados a la Comisión Agraria. Ahora, la instancia podrá solicitar informes sobre cada caso y conocer qué medidas se están tomando.

"Recién por primera vez en la historia que oficialmente nos dicen cuántos procesos de avasallamiento hay y cuántos están pendientes", afirmó Schrupp.

El funcionario señaló que también se solicitó al INRA información sobre las tierras fiscales disponibles y no disponibles, incluyendo reservas forestales, áreas naturales y cauces de ríos.

Sobre las acciones para enfrentar los avasallamientos, indicó que la Comisión Agraria será la instancia encargada de emitir dictámenes y exhortaciones, además de impulsar los procedimientos legales que correspondan. En última instancia, los conflictos podrán llegar al Tribunal Agroambiental y, si corresponde, ejecutarse desalojos con intervención de la fuerza pública.

En paralelo, la Comisión Agraria aprobó una convocatoria para seleccionar una terna de tres candidatos a la dirección departamental del INRA.

Schrupp explicó que el proceso contempla la participación de la Gobernación y representantes de la sociedad civil, entre ellos sectores agroindustriales, empresariales, campesinos, indígenas, mujeres e interculturales.

"Se buscan estos mecanismos para mantener los equilibrios, que no sea nuevamente el mejor amigo o el compinche o el socio de algún político o algún favor, sino que sea a través de un proceso consensuado, multipartito entre sociedad civil y sociedad política y un proceso técnico de selección", manifestó.

Informe de los primeros seis meses

Durante la entrevista, Schrupp también se refirió al informe de gestión del gobernador Juan Pablo Velasco. Detalló que, de los 71 compromisos establecidos en el programa de gobierno, 43 registran avances durante el primer semestre de administración.

Entre los puntos mencionados está la aprobación de la ley para constituir un defensor del pueblo departamental, cuya reglamentación y elección todavía están pendientes, además de la instalación de la Comisión Agraria.

"Un gobierno transparente tiene que informar lo que está haciendo y eso es lo que estamos implementando en la práctica, no en lo discursivo", sostuvo, al explicar que la rendición de cuentas busca mostrar qué compromisos se cumplen, cuáles están en ejecución y qué tareas faltan por realizar.