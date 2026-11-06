¿Dónde está Romer Saucedo? Policía intensifica su búsqueda y confirma el secuestro de documentos

La Policía de Santa Cruz continúa ejecutando operativos y allanamientos para dar con el paradero de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El comandante departamental, coronel Edson Fernández, confirmó que durante las intervenciones realizadas el jueves 5 de noviembre se secuestraron documentos y otros objetos que serán incorporados a la investigación. Sin embargo, aclaró que no hubo personas arrestadas ni aprehendidas en este caso.

Fernández explicó que las labores de búsqueda se desarrollan en diferentes lugares relacionados con Saucedo, entre ellos domicilios de su propiedad y otros que frecuentaba, incluidos inmuebles de algunos familiares.

“Explicarle que cuando se realiza la búsqueda, la localización de las personas es generalmente en todos los lugares que la persona buscada frecuenta, en este caso, domicilios de los que tenemos la certeza de que son propiedad del señor Romer Saucedo y otros que frecuentaba de algunos familiares”, señaló el jefe policial.

Sobre los resultados de los allanamientos, indicó que se encontraron elementos que pueden contribuir al avance de las investigaciones.

“En los allanamientos se ha secuestrado una serie de elementos que van a coadyuvar con la investigación, al decir elementos, nos referimos a documentación u otros objetos que han sido valorados y secuestrados”, agregó.

El comandante también fue consultado sobre si durante los allanamientos ejecutados el jueves hubo familiares de Saucedo arrestados. “No, no hubo personas arrestadas en ninguno de los allanamientos que se ejecutaron”, respondió.

Asimismo, ante la consulta sobre la situación de personas aprehendidas dentro de este proceso, Fernández remarcó: “No existen personas aprehendidas”.

Policía continuará con la búsqueda

Pese a que hasta el momento no se reportaron arrestos ni aprehensiones, el comandante departamental aseguró que los operativos no concluirán y que se realizarán todas las acciones necesarias para encontrar a la persona buscada.

“Se van a realizar todas las acciones necesarias hasta lograr la aprehensión de la persona que se está buscando”, afirmó Fernández.

En cuanto a la consulta sobre el flujo migratorio de Romer Saucedo, el jefe policial explicó que esa información forma parte de las diligencias investigativas y que su requerimiento está a cargo de la autoridad correspondiente.

“En lo que se refiere a ello, es parte de la investigación pedir el flujo migratorio, lo maneja el director funcional”, indicó.

Aclara que no participa en el caso Roger Mariaca

Durante el contacto con los medios de comunicación, Fernández también fue consultado sobre los allanamientos relacionados con el caso del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Al respecto, aclaró que esas actuaciones no están bajo la responsabilidad del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, sino de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), debido a que el proceso se encuentra radicado en La Paz.

“Ese caso lo está manejando la Felcn, ese caso radica en la ciudad de La Paz, entonces son comisiones que llegan de La Paz, no estamos como comandante departamental participando en ese caso”, respondió.