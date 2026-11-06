¿Qué pasó con la niña encontrada sin vida cerca del río Chocaya? Esto se sabe del caso

Una niña de seis años que había sido reportada como desaparecida por su padre fue encontrada sin vida la tarde del jueves 5 de noviembre en las inmediaciones del río Chocaya, en la zona de El Paso, municipio de Quillacollo. El caso es investigado como presunto infanticidio y tanto la madre como el padre están siendo investigados.

La jefa de la Defensoría de la Niñez de Quillacollo, Flavia Ágreda, informó que la institución recibió la denuncia de desaparición durante la mañana del jueves, luego de que el padre comunicara que no encontraba a la menor.

“Ayer por la mañana recibimos la noticia de que la menor estaba desaparecida. El papá nos informó y en la tarde fue que la encontraron sin vida”, explicó.

Ágreda dijo que tras recibir la denuncia se activó el protocolo de búsqueda, que contempla la emisión de avisos de bien social y la comunicación del caso a la unidad educativa y a otros sectores. Fueron los vecinos quienes alertaron sobre el hallazgo del cuerpo.

La funcionaria precisó que la menor fue encontrada en el sector donde vivía, aunque no cerca de las viviendas de sus padres.

El informe del IDIF señala broncoaspiración como causa preliminar de muerte; la Policía investiga las circunstancias del hecho mientras aguarda que la familia reclame el cuerpo.

La niña estaba bajo la guarda de su padre

El director de Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía de Quillacollo, Juan Pablo Vargas, informó que existían antecedentes de presunta violencia por parte de la madre hacia la niña, situación que había motivado a la Defensoría a otorgar la guarda al padre.

“Se tenían antecedentes de violencia por parte de la madre contra la niña; es por eso que la Defensoría actúa y realiza la guarda hacia el papá”, señaló.

Vargas explicó que anteriormente la menor había salido de la vivienda de su padre para dirigirse a la casa de su madre, debido al vínculo afectivo que mantenía con ella. En esa oportunidad, el padre denunció su ausencia y personal de la Defensoría acudió al domicilio materno, donde encontraron a la niña.

El funcionario indicó que ambas viviendas estaban próximas, por lo que se llamó la atención a los progenitores y se les explicó la responsabilidad que tenían en el cuidado de la menor.

“Suponemos que pasó algo similar, que la niña salió de la casa del padre, porque ayer el padre viene a la Defensoría a decirnos que no estaba la niña”, comentó.

Investigan las circunstancias de su muerte

Las autoridades continúan investigando el caso para establecer qué ocurrió durante las horas en que la niña estuvo desaparecida.

Ágreda confirmó que la madre y el padre están siendo investigados y que se aguarda el informe oficial de la autopsia médico-legal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), previsto para este viernes, con el fin de conocer la causa del fallecimiento.

La funcionaria remarcó que las investigaciones están en manos de las autoridades competentes. Mientras tanto, los familiares de la menor esperan recoger el cuerpo al mediodía para darle cristiana sepultura.