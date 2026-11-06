El último viaje de JinsTravel: el youtuber que recorría el mundo y murió en Bolivia

El creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en YouTube como JinsTravel, falleció a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga mientras recorría Bolivia en bicicleta. El accidente ocurrió la mañana del 4 de noviembre en la ciudad de El Alto. El conductor del vehículo abandonó el lugar, pero fue detenido horas después.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 09:30, cuando el ciclista circulaba por una vía de El Alto y fue impactado por un camión de grandes dimensiones. Testigos se acercaron para auxiliarlo; sin embargo, las lesiones fueron graves y murió en el lugar, de acuerdo al portal Infobae.

Según reportes de medios locales, el conductor se retiró de la escena tras el atropellamiento y posteriormente fue localizado y aprehendido por la Policía. Por su parte, SBS News informó que, durante las primeras investigaciones, el hombre declaró que no había visto la bicicleta antes de la colisión. Además, la prueba de alcoholemia dio resultado negativo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Un viaje que terminó en Bolivia

Cho Jin-woo inició en 2020 un proyecto personal para recorrer el mundo en bicicleta y compartir sus experiencias a través de YouTube. Desde entonces, documentó sus viajes por Europa, África, América del Norte y otras regiones.

Cho Jin-woo inició en 2020 un proyecto personal para recorrer el mundo en bicicleta . Foto: Instagram

Su canal, conocido como JinsTravel o Jin's Travel, acumulaba entre 60.000 y 70.000 suscriptores, según distintos reportes de medios de comunicación.

En los últimos meses, el surcoreano realizaba una travesía por Sudamérica que había comenzado en México y continuó por países como Perú y Bolivia. Su última publicación fue compartida el 30 de octubre y mostraba parte de su recorrido por la cordillera de los Andes, en territorio peruano.

Su familia confirmó el fallecimiento

El 5 de noviembre, un familiar comunicó la muerte del creador de contenido a través de su canal de YouTube, con autorización de sus allegados.

En el mensaje recordó que Cho había dedicado varios años a preparar el viaje de sus sueños y que registraba cada etapa para compartirla con sus seguidores.

“Jin-woo se preparó meticulosamente para el viaje de sus sueños durante muchos años y grabó cada momento de su recorrido en video para compartirlo con todos ustedes”, señala parte del comunicado.

También agradeció a las personas que conoció durante sus recorridos y a los suscriptores que acompañaron su aventura a la distancia.

La familia informó que recibió apoyo de la Embajada de Corea del Sur en Bolivia y que comenzó las gestiones para la repatriación de sus restos. El funeral está previsto en Corea del Sur, una vez que el cuerpo regrese a su país.