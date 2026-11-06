¿Habrá paro de salud? Esto informaron desde el municipio de Santa Cruz

Ante la incertidumbre en el sector sanitario local, el secretario municipal de Santa Cruz, Dr. José Carlos Gutiérrez, afirmó que “en nuestros centros de primer nivel y nuestros hospitales de segundo nivel que corresponden al municipio, la atención es totalmente normal y garantizamos nosotros que desde el municipio, todos los que tienen contratos municipales estarán en sus fuentes de trabajo”.

La autoridad contextualizó que esta medida busca dar tranquilidad a los vecinos que acuden diariamente a los establecimientos públicos de salud en busca de atención médica oportuna.

Para asegurar el cumplimiento de las labores, la secretaría coordinó un relevamiento con recursos humanos para verificar la presencia del personal en sus puestos de trabajo durante ambas jornadas.

Al respecto, el secretario municipal advirtió que “lamentablemente ahí ya tendremos que tomar las medidas necesarias con recursos humanos y con la unidad jurídica para ver si corresponde hacer algún descuento si es que no se presentaron en su fuente de trabajo”.

De este modo, la institución busca mantener el orden administrativo y el flujo constante de los servicios esenciales.

Situación financiera con el sector

El Dr. José Carlos Gutiérrez puntualizó que “nosotros como municipalidad no tenemos ninguna deuda pendiente con la Federación de Trabajadores en Salud, por lo tanto es que se garantiza que nuestro funcionamiento en nuestros centros de primer y segundo nivel los hospitales de segundo nivel son totalmente normal el día de hoy y de mañana”.

Con estas acciones, la municipalidad reafirma su compromiso con la estabilidad laboral y la salud de la población.