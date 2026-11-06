Presidente de la ALD de Santa Cruz destaca la aprobación de 15 leyes

En el marco de una intensa jornada en la Asamblea Legislativa Departamental donde el gobernador presentó su informe de gestión, la presidente de la institución, María René Álvarez, afirmó que “entre el 6 de mayo y el 4 de noviembre hemos sancionado 15 leyes departamentales y 15 decisiones legislativas que responden a necesidades concretas de nuestro departamento”.

La autoridad destacó que estas normativas legislan para proteger la identidad regional, incluyendo símbolos provinciales y el patrimonio cultural chiquitano.

La agenda legislativa abordó problemáticas referidas a la conectividad y el desarrollo productivo en el territorio cruceño.

Al respecto, la titular del órgano deliberante señaló que “hemos impulsado la carretera San Ignacio, Santa Ana, San Rafael de Velasco, hemos acompañado el alivio tributario departamental y su ampliación”.

Asimismo, remarcó la importancia de la ley contra bloqueos de vías, argumentando que estas medidas interrumpen el trabajo de los productores y el traslado de emergencias médicas.

El balance institucional también contempló la creación de mecanismos orientados a la protección de los derechos de la población regional.

En este contexto, la autoridad precisó que se sancionó la ley de la Defensoría de los cruceños y cruceñas y se avanza en 19 proyectos normativos. Estas iniciativas buscan consolidar áreas estratégicas como la producción, la protección ambiental y el fortalecimiento del ejercicio autonómico.

Como parte de las iniciativas estratégicas presentadas durante la jornada, el debate se centró en la seguridad ciudadana y el autogobierno regional.

Sobre este punto, la presidente de la Asamblea enfatizó que “quiero detenerme además en otras dos iniciativas estratégicas, la primera que es el proyecto de la creación de la guardia cruceña departamental autonómica, hablamos de una guardia departamental cruceña de naturaleza autonómica y bajo el control democrático orientado a brindar una respuesta más cercana a nuestro territorio”.

Esta propuesta busca redefinir la capacidad de respuesta institucional en beneficio de los habitantes del departamento.