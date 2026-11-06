Cae banda armada en Sacaba: Hallan uniforme policial, armas y vehículo chileno entre las evidencias

La noche de este jueves, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) presentó en el municipio de Sacaba a cuatro personas aprehendidas —tres hombres y una mujer—, tras un operativo policial que incluyó una persecución en carretera y un intercambio de disparos en la zona de Korihuma.

De acuerdo con el informe oficial brindado por el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, los resultados se lograron en el marco de las operaciones del plan "Escudo Integral", mediante el cual el personal de servicio ejecutaba controles preventivos en carreteras bajo la modalidad de Dispositivos Estacionarios de Control (DEC).

El informe del comandante detalla que, al promediar las 18:00 horas, los efectivos interceptaron en la carretera Korihuma - Cochabamba una motocicleta de color plomo con detalles naranjas y placa de circulación 6989PSK, ocupada por dos varones. Al momento de la intervención, el conductor hizo caso omiso a la señal de alto, aceleró la marcha e intentó darse a la fuga.

"Circunstancias en las que su acompañante lanzó un arma de fuego al borde de la vía. Posteriormente, perdió el control del motorizado y cayeron ambos ocupantes a la vía", explicó el coronel Ontiveros.

De manera simultánea, la autoridad policial indicó que se observó la presencia de dos vehículos que descendían en la misma dirección por la carretera. Al percatarse del control policial, estos motorizados realizaron una maniobra en "U" y dispararon en tres ocasiones desde su interior con la intención de dañar la integridad de los uniformados, para luego escapar del lugar.

Pese al ataque armado, el comandante destacó la actuación de los efectivos: "La policía, en su labor de precautelar la vida de las personas, no realizó ningún disparo, simplemente procedió a la aprehensión de estos antisociales".

Evidencias secuestradas y líneas de investigación

Como resultado de la intervención, la Policía logró la aprehensión de cuatro sospechosos (tres varones y una mujer). Asimismo, se colectaron e incautaron los siguientes elementos de prueba:

Un arma de fuego calibre 9 mm con su respectivo cargador y proyectiles en su interior, la cual fue descartada a un costado de la vía por los ocupantes de la motocicleta.

Una motocicleta y un vehículo con placa extranjera (chilena) presuntamente utilizados para cometer ilícitos.

Seis teléfonos celulares .

Un uniforme policial , el cual es sometido a diversos estudios periciales.

Dinero en efectivo.

El comandante Ontiveros señaló que el vehículo con placa chilena será investigado a través de DIPROVE para determinar si cuenta con reporte de robo, si es de ingreso ilegal o cuál es su procedencia exacta.

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, se presume que este grupo se dedicaba al atraco en vías y se desplazaba desde el trópico con rumbo a la ciudad de Cochabamba.

Asimismo, el informe policial confirmó un dato clave sobre la identidad de los involucrados:

"La información a priori que tenemos es que es un ex efectivo policial que hubiese sido dado de baja", puntualizó el comandante departamental.

Las investigaciones continúan su curso para dar con el paradero de los prófugos y esclarecer por completo la red delictiva que operaba en la región.