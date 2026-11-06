Tragedia en Yungas de Vandiola: Buscan intensamente a dos hombres arrastrados por la crecida de un río

Una jornada trágica se vivió este jueves en la comunidad de Icuna, perteneciente al sector de Yungas de Vandiola en el municipio de Totora, luego de que se reportara la desaparición de dos hombres arrastrados por la riada en eventos consecutivos durante la mañana.

De acuerdo con el informe oficial brindado por René Camacho, director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, la primera emergencia se registró cerca de las 08:00 de la mañana.

"Al promediar las 8 de la mañana, al hacer pasar por la rondona a sus hijos, se ha caído al río el señor Deymar Álvarez Rojas, de 35 años. A esa hora se reporta su desaparición", detalló Camacho.

Horas más tarde, aproximadamente a las 10:30 ocurrió el segundo incidente en el mismo cauce. "Otro señor se cae también, pero no tenemos específicamente en qué situación: Rober Rodríguez, de 28 años", añadió el titular de la UGR.

Derrumbes bloquean el paso de los equipos de auxilio

La intensa precipitación pluvial en la zona no solo provocó el aumento del caudal del río, sino que causó severos derrumbes en el tramo carretero hacia Yungas de Vandiola, dejando la zona prácticamente inaccesible.

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, confirmó que se enviaron notas de auxilio de carácter urgente a la UGR Departamental y a Defensa Civil para coordinar el despliegue de brigadas de búsqueda y apoyo aéreo o terrestre.

"Lamentablemente, por inclemencias del tiempo, hemos tenido a dos personas arrastradas por la riada. Hemos organizado nuestro equipo de rescate, sin embargo, el camino a Yungas ha sido afectado por varios derrumbes. Ya estamos haciendo los esfuerzos necesarios para habilitar la ruta", señaló la autoridad municipal.

A la espera de mejores condiciones para el rescate

Desde la Gobernación informaron que el personal especializado se encuentra en apronte y que las operaciones en terreno arrancarán en cuanto la visibilidad y el estado del camino lo permitan.

"Nos reporta el mismo alcalde que hay derrumbes en el camino y es de difícil acceso. Estamos viendo que esta situación mejore para coordinar el ingreso a la zona en la búsqueda de estos dos cuerpos", puntualizó Camacho, recordando además a la población extremar precauciones en riberas y pasos de agua, al tratarse del tercer caso de desaparición reportado bajo circunstancias similares en la región.

Si usted tiene cualquier información que ayude a dar con el paradero de Deymar Álvarez Rojas (35) o Rober Rodríguez (28), favor de comunicarse inmediatamente al número telefónico: 714-03136.