¿Cómo estará el tiempo este viernes 6 de noviembre? Revisa el pronóstico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 6 de noviembre cielos nubosos, temperaturas templadas y bastantes lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país se mantiene la probabilidad de lluvias acompañada de cielos nubosos en su mayoría. La temperaturas se mantienen templadas, provocando una sensación térmica agradable.

La Paz tendrá chubascos aislados, alcanzando temperaturas entre 8°C y 19°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 4°C y 17°C.

Potosí presentará una jornada nubosa con probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con probabilidad de lluvias y temperaturas que se mantuvieron templadas los últimos días.

Cochabamba tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 12°C y 30°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa con probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 14°C y 27°C.

Tarija tendrá tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 32°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve ascenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos nubosos.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 21°C y 32°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 24°C con una máxima de 33°C.

Cobija tendrá un día nuboso y temperaturas entre 22°C y 33°C.