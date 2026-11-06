Esta es la razón por la que más de treinta países piden armar kits de supervivencia

Al menos 33 países han difundido directrices oficiales para que las familias almacenen alimentos, agua y artículos de primera necesidad para sobrevivir de manera independiente durante varios días, de acuerdo a lo que reporta el portal El Heraldo de México.

La medida responde a una planificación estratégica frente a posibles desastres naturales, fallas masivas en infraestructuras y tensiones internacionales, descartando cualquier tipo de alerta coordinada sobre un conflicto armado inminente.

La Comisión Europea ha identificado amenazas complejas que incluyen desde emergencias sanitarias y ciberataques hasta eventos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático.

En ese contexto, las directrices presentadas buscan garantizar que los ciudadanos satisfagan sus necesidades básicas durante un mínimo de 72 horas mientras los servicios institucionales organizan la asistencia pública.

Suministros fundamentales para la mochila de emergencia:

Agua y alimentos: Agua potable embotellada y productos no perecederos como enlatados o barras energéticas.

Agua potable embotellada y productos no perecederos como enlatados o barras energéticas. Energía y comunicación: Linterna con baterías de repuesto y radio portátil de pilas para recibir información oficial.

Linterna con baterías de repuesto y radio portátil de pilas para recibir información oficial. Salud y seguridad: Botiquín de primeros auxilios con antisépticos y medicamentos, además de un silbato para emitir señales de auxilio.

Botiquín de primeros auxilios con antisépticos y medicamentos, además de un silbato para emitir señales de auxilio. Documentación y finanzas: Copias de identificaciones en bolsas herméticas o formato digital (USB), junto a dinero en efectivo.

Copias de identificaciones en bolsas herméticas o formato digital (USB), junto a dinero en efectivo. Resguardo e higiene: Ropa abrigadora, prendas impermeables y artículos de higiene personal adaptados al grupo familiar.

Un evento disruptivo como un apagón de gran magnitud puede paralizar de forma simultánea las telecomunicaciones, el suministro de agua y los sistemas de cobro electrónico. Contar con estos recursos permite afrontar temporalmente el aislamiento, reduciendo la presión inicial sobre los organismos de socorro.

En naciones con diversa geografía como Bolivia, donde las emergencias climáticas o los bloqueos viales pueden interrumpir la cadena de suministros, la preparación preventiva resulta crucial. Adecuar estos kits a la realidad territorial fortalece la resiliencia familiar frente a cualquier interrupción imprevista de los servicios esenciales.