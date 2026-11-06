Hospital de Clínicas restablece la consulta externa tras paro de 24 horas en La Paz

El Hospital de Clínicas de La Paz restableció este viernes 6 de noviembre la atención en consulta externa, luego del paro de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de Salud en demanda del pago del bono de vacunación.

Tras la suspensión de los servicios durante la jornada anterior, los pacientes volvieron al establecimiento desde las primeras horas de la mañana para conseguir una ficha y recibir atención médica.

En el lugar se observaron largas filas de personas que llegaron incluso de madrugada, debido a que las fichas disponibles son limitadas en cada especialidad.

Atención por especialidades

La medida de presión se cumplió a nivel nacional y afectó la atención en consultas externas de diferentes establecimientos de salud.

Los trabajadores exigían que el beneficio del bono de vacunación sea cancelado a todo el personal del sector.