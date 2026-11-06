Huelga de maestros urbanos: anuncian marcha y ratifican paro para lunes y martes

Los maestros urbanos cumplen este viernes su cuarto día de huelga de hambre en rechazo a la descentralización educativa y anunciaron nuevas movilizaciones en Santa Cruz y el resto del país.

El dirigente del sector, Lorenzo Chávez, informó que la protesta se desarrolla a nivel nacional y que alrededor de 130 maestros participan en la huelga de hambre.

“Ya a nivel nacional somos alrededor de 130 (maestros). Estamos masificando esta huelga general indefinida hasta las últimas consecuencias”, manifestó Chávez.

El dirigente anunció que este viernes, a las 15:00, se realizará una marcha en Santa Cruz, con concentración en las puertas de la Federación Departamental de Maestros Urbanos, ubicada en la calle La Paz. La movilización recorrerá las principales calles de la ciudad, pasará por la plaza principal, la Gobernación y la Dirección Departamental de Educación, donde también realizará mítines.

Chávez indicó que hasta el momento no recibieron una respuesta formal de las autoridades y reiteró que el magisterio busca una reunión a nivel nacional para discutir la problemática de la descentralización educativa.

“Nosotros lo hemos dicho claro, como maestros urbanos, queremos una reunión a nivel nacional con el presidente Rodrigo Paz y con los nueve gobernadores que estamos en esta problemática de la descentralización educativa”, señaló.

Chávez aseguró que las gobernaciones ya tienen responsabilidades educativas desde hace varios años y consideró que deben demostrar capacidad para cumplirlas antes de asumir nuevas competencias.

“Entonces, ya ellos tienen el 50% de competencia de hace muchos años, y que respondan primero a eso, y a futuro podemos hablar, podemos sentarnos, porque no pueden asumir competencia. Uno, que la Constitución no les permite, y segundo, que ni siquiera las que tienen las ha podido cumplir”, sostuvo.

El sector ratificó su participación en el paro de 48 horas previsto para el lunes y martes, con movilizaciones en todo el país, mientras continúa la huelga de hambre en la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Santa Cruz.