El Magisterio Urbano de El Alto anunció una marcha de teas para este viernes 6 de noviembre, en rechazo a la propuesta de descentralización educativa impulsada por el Gobierno. La movilización tendrá como punto de concentración las inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional, desde las 17:00.

Gerardo Bustamante, secretario general del Magisterio Urbano de El Alto, confirmó que los docentes participarán en esta jornada de protesta y que mantienen su presencia en el piquete de huelga de hambre instalado en la Casa Social del Maestro.

«Hoy también nos concentramos en puertas de la Cervecería Boliviana Nacional para protagonizar la marcha de teas a partir de las cinco de la tarde», anunció el dirigente.

Rechazan la descentralización educativa

Bustamante cuestionó que las gobernaciones asuman responsabilidades sobre la educación sin contar, según afirmó, con los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

«El rechazo es categórico, es parte de la política global del Gobierno», manifestó. También advirtió que, ante la falta de recursos de las gobernaciones, las responsabilidades podrían trasladarse a padres de familia, estudiantes y a la población.

El dirigente ratificó que el sector defiende la educación fiscal, única y gratuita.

Preparan paro nacional de 48 horas

Después de la marcha de teas, los maestros realizarán una asamblea general en la Casa Social del Maestro, con la participación de representantes del Magisterio Urbano de El Alto y de las provincias.

El encuentro tendrá el objetivo de organizar el paro nacional de 48 horas previsto para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, además de definir el cronograma de movilizaciones para los próximos días.