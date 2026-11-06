Vecinos de Huantaqui se declaran en emergencia por hundimiento de vía y grietas en viviendas

Los vecinos de Huantaqui, en la zona Sur de La Paz, se declararon en emergencia por el hundimiento de una vía pública y la aparición de grietas y rajaduras en viviendas del sector. Denuncian que, pese a haber solicitado ayuda a la Alcaldía hace más de un mes, hasta ahora no recibieron una respuesta ni una intervención para atender el problema.

Uno de los habitantes expresó su preocupación por la demora en la atención y señaló que ya comunicaron la situación a la oficina municipal de Resiliencia y Gestión de Riesgos.

"Estamos esperando justamente un informe para que vengan a hacer el arreglo. Y nos están dilatando ya más de un mes esto", manifestó.

Aguas subterráneas afectarían el terreno

Según la explicación de los vecinos, el hundimiento estaría relacionado con la presencia de aguas subterráneas que circulan por debajo de la zona y descienden desde las lomas.

Advirtió que estas filtraciones provocan que el suelo se humedezca y se sature, lo que podría generar movimientos y afectar las construcciones cercanas.

"Entonces el suelo se remoja como esa arcilla, entonces se satura el suelo y luego ya cuando viene la época seca comienza a expandirse", explicó.

Piden intervención urgente

Los vecinos también alertaron sobre las grietas en las viviendas y las filtraciones de agua, por lo que solicitan una evaluación técnica y una intervención municipal para evitar que los daños aumenten.

De acuerdo con su denuncia, el informe requerido por la Alcaldía debe pasar por tres etapas antes de concretar una respuesta. Mientras esperan ese procedimiento, los habitantes mantienen su preocupación por el avance de las afectaciones en la vía y las casas del sector.