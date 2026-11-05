Alcaldía de La Paz monitorea grietas en Kupini y evalúa posibles riesgos de deslizamiento

La Alcaldía de La Paz realiza trabajos de monitoreo y evaluación en la zona de Kupini, donde se reportaron grietas y rajaduras en el terreno que generan preocupación entre los vecinos ante el inicio de la temporada de lluvias.

El alcalde César Dockweiler informó que equipos municipales se trasladaron al sector para verificar la situación y hacer seguimiento a los movimientos del suelo. Explicó que se instaló un mecanismo que permite identificar si las fracturas continúan avanzando y si existe desplazamiento del terreno.

“Se han colocado testigos para ver de qué se trata este tipo de movimientos y si sigue generándose algún desplazamiento”, señaló la autoridad.

Dockweiler indicó que las evaluaciones continúan y que, si se confirma un deslizamiento, el municipio determinará las acciones necesarias de acuerdo con el grado de riesgo identificado.

Monitoreo para determinar nuevas intervenciones

El alcalde aseguró que los equipos municipales estuvieron nuevamente en el lugar y que el seguimiento permitirá establecer si existe una evolución de las grietas.

“Por este momento seguimos evaluando, se sigue monitoreando y si hay una situación un poquito más complicada, pues asumiremos también las acciones al respecto”, manifestó.

La autoridad pidió evitar la alarma mientras se desarrollan los controles y se obtienen resultados sobre el comportamiento del terreno.

Cerca de 50 familias esperan atención

Mientras tanto, los vecinos de Bajo Kupini y Valle de las Flores mantienen su preocupación por las fracturas que, según sus reportes, alcanzan hasta 30 centímetros de ancho. Las imágenes aéreas muestran aberturas que atraviesan el suelo y sectores con desprendimientos.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, alrededor de 50 familias solicitan una intervención municipal oportuna, debido a que el agua que desciende desde las partes altas y los problemas de canalización podrían incrementar la inestabilidad del terreno.

Los habitantes recuerdan que el sector presenta antecedentes de movimientos de tierra y piden que las evaluaciones se traduzcan en medidas preventivas antes de que las lluvias intensifiquen el riesgo.