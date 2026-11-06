¡Todos por Jhonny! Necesita una prótesis de $us 20 mil para que lo puedan operar de un tumor 

La familia de Jhonny Román impulsa una campaña solidaria para reunir $us 20.000 y adquirir una prótesis que permitirá realizar una nueva cirugía para extirpar un tumor que afecta su cerebro, el ojo y parte del rostro.

Este domingo se realizará una kermés en la Villa Primero de Mayo para recaudar fondos y acercarse al monto necesario.

Jhonny enfrenta esta enfermedad desde los 15 años, cuando comenzó a presentar una protuberancia en la frente.

Su madre, Isabel Pedraza, recordó que inicialmente los estudios médicos identificaron un tumor óseo; sin embargo, durante una cirugía realizada cuando él tenía 17 años, los médicos encontraron otro tumor que comprometía su cerebro.

En aquella intervención lograron extirpar aproximadamente el 70% del tumor, debido a que el cerebro presentó una inflamación que impidió continuar con el procedimiento. Posteriormente, Johnny recibió radioterapia en el Oncológico, pero con el paso del tiempo la enfermedad volvió a crecer.

“Él enteraba sus 15 años y me dice que tenía una bolita en la frente. Yo hice una Kermés en ese entonces, primero lo llevé al médico. Allá ya salió en una resonancia magnética que le hicieron, salió que él ya tenía un tumor ahí”, relató su madre.

La mujer explicó que, tras nuevos estudios de resonancia magnética y tomografía, los médicos determinaron que Jhonny necesita una prótesis para poder someterse a otra cirugía.

El dispositivo permitirá reconstruir la zona afectada, debido a que el procedimiento contempla la extracción de parte de la nariz y uno de sus ojos, además de otras estructuras comprometidas.

La prótesis tiene un costo de $us 20.000 en Estados Unidos, alternativa que encontraron después de conocer que en Brasil el precio alcanzaba los $us 30.000. Según su madre, los médicos le indicaron que no pueden realizar la operación mientras no cuenten con este dispositivo.

“Una vez tengamos ya la prótesis, ya él tiene que entrar a cirugía. Mientras él no la tenga, la prótesis, ellos no pueden operar”, explicó.

En medio de esta situación, la familia continúa buscando apoyo para reunir el dinero. Una de las principales actividades será una kermés solidaria programada para este domingo en la calle 6 de la Villa Primero de Mayo, donde participarán artistas nacionales.

El precio del plato es de Bs 50 que incluye una rifa. Las personas interesadas en adquirirlas pueden comunicarse al número 763-67510.