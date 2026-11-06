Hinchas del Andorra consuelan a Owono tras insultos y amenazas: fueron a su casa con regalo y carta

Los hinchas del Andorra, cansados de los insultos y amenazas a su arquero Jesús Owono, salieron al paso de los comentarios negativos y decidieron llevar consuelo hasta la casa del golero.

Recordemos que Owono ha estado en el ‘ojo del huracán’ tras ser protagonista de la embestida en cancha que derivó en la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife.

Owono desde el primer día fue tratado de “asesino” por su imprudente acción. En las jornadas siguientes, la hostilidad fue aumentando en su contra, pasando a recibir amenazas cuando se confirmó el deceso del atacante.

Al percatarse de la ola de comentarios negativos, y que realmente Owono se sentía afectado por todo lo acontecido, los hinchas de Andorra fueron hasta su casa con la intención de llevarle consuelo y ánimo.

Según detalla diario Marca, “la visita ha sido corta, pero intensa y en ella los aficionados han podido darle todo el apoyo al jugador y mostrarle que nunca le van a dejar sólo y le van a esperar para cuando vuelva a vestir la camiseta del Andorra”.

Owono, que ha vivido encerrado las 24 horas los últimos días y ya empezó a recibir ayuda psicológica profesional, valoró el gesto, que incluyó flores y una carta de regalo.

En el escrito, al que tuvo acceso el citado diario, se remarca que “somos conscientes del sufrimiento que estás atravesando después de lo sucedido. Sabemos que no están siendo días fáciles, pero queremos que tengas muy presente una cosa: no estás solo”.

“También queremos que sepas que rechazamos rotundamente todos los insultos, amenazas y juicios que estás recibiendo estos días. Un accidente no define a una persona, ni mucho menos su forma de ser”, se complementa.

La carta de los hinchas de Andorra

Querido Jesús Owono:

Desde la grada de animación del FC Andorra queremos hacerte llegar todo nuestro apoyo y cariño en estos momentos tan duros y difíciles. Somos conscientes del sufrimiento que estás atravesando después de lo sucedido. Sabemos que no están siendo días fáciles, pero queremos que tengas muy presente una cosa: no estás solo.

A tu lado tienes a tu familia, tus amigos, tus compañeros, el staff y todo el club. Pero también nos tienes a nosotros, a una afición que te aprecia, te respeta y que hoy, más que nunca, quiere hacerte llegar todo su cariño y apoyo.

También queremos que sepas que rechazamos rotundamente todos los insultos, amenazas y juicios que estás recibiendo estos días. Un accidente no define a una persona, ni mucho menos su forma de ser.

No queremos que el dolor, la rabia o la impotencia se conviertan en odio hacia ti. Detrás del futbolista hay una persona, con sentimientos y con una familia que también está sufriendo.

Queremos que sepas que aquí tienes tu casa. Que cuando vuelvas a salir al campo, a defender nuestra portería y a vestir esta camiseta, tendrás una grada que seguirá a tu lado, animándote como siempre. Ahora no tienes que demostrarle nada a nadie.

No será fácil y tomará tiempo, pero aunque cueste y duela, hay que salir adelante, hay que trabajar para poder recuperar esa garra y sonrisa que tanto te caracterizan. Lo más importante ahora es tu recuperación, pero en el camino debes saber que cuentas con nosotros, que no estás solo.

Muchísima fuerza, Jesús. Estamos contigo. Nuestro hombre araña hoy, mañana y siempre.