El Balón de Oro rinde homenaje a Ronaldo, "el hombre que cambió el fútbol portugués"

La cuenta oficial del Balón de Oro rinde homenaje este jueves al portugués Cristiano Ronaldo, que anunció su retirada de la selección, del que recuerda que ganó cinco veces su galardón y del que dice que "cambió el fútbol portugués".



La despedida llega "tras dos décadas de pasión inigualable, goles inolvidables y un legado eterno", escribe en la red social X, donde publican una foto del futbolista con la camiseta de Portugal, el dorsal 7 y la palabra "Gracias".



"Cinco Balones de Oro, momentos históricos infinitos y un capitán que cambió para siempre el fútbol portugués", agrega el mensaje.



Ronaldo, de 41 años, anunció que abandona la selección portuguesa tras haber ganado múltiples trofeos, como una Eurocopa y en un final algo escabroso por las desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesús. EFE