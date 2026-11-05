Fernando Nava es el primer futbolista confirmado para integrar la selección boliviana de cara a los amistosos internacionales de noviembre. El extremo del CD Nacional de Portugal recibió nuevamente el llamado para representar a Bolivia en los próximos compromisos de preparación.

El futbolista formará parte del trabajo de la Verde entre el 9 y el 18 de noviembre, periodo en el que el equipo nacional aprovechará la fecha FIFA para disputar dos encuentros en condición de visitante según informó el propio club del futbolista.

EL COMUNICADO DEL CLUB:

"El extremo del CD Nacional, Fernando Nava, ha sido convocado una vez más para representar a la selección boliviana en los próximos compromisos internacionales en el próximo parón de la FIFA".

"Nava forma parte de la convocatoria para el campo de entrenamiento de la selección nacional de su país, del 9 al 18 de noviembre. El primer partido de preparación tendrá lugar el 14 de noviembre contra Perú, en el Monumental Maratón "U" de Lima (Coloso de Ate)".

"Tres días después, los bolivianos se dirigen al Estadio Monumental Banco Pichincha para enfrentarse a Ecuador".

"El primer desafío será frente a Perú, el viernes 13 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima. Posteriormente, Bolivia viajará a Guayaquil para medirse con Ecuador el martes 17, en el estadio Monumental Banco Pichincha".

De esta manera, el equipo boliviano cerrará su calendario de amistosos de 2026 con dos compromisos ante selecciones sudamericanas, que servirán para continuar con la preparación del combinado nacional.

Fernando Nava luce la camiseta del CD Nacional de Madeira.

La convocatoria de Nava marca el primer nombre conocido de la lista de futbolistas que representarán a Bolivia en esta doble jornada internacional.