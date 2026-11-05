Rayco García, uno de los dueños del Tenerife, en España prometió ayuda en todo lo que necesite la hija del futbolista Jesús de Miguel quien falleció tras chocar con el arquero de Andorra el pasado martes por la segunda división del fútbol español.

El máximo accionista del Tenerife habló con los jugadores del club mientras salía del velatorio del futbolista fallecido, donde pidió que no la dejen sola a la esposa y que a la hija de Jesús de Miguel no le faltaría nada.

“Les pido que estén cerca de María y les prometo que a su hija no le va a faltar nunca nada”, expresó.

Según el reporte, el directivo se quebró después de pronunciar esas palabras y luego se retiró visiblemente emocionado.

El club, que considera a De Miguel uno de los suyos, busca que ese respaldo no se limite a los primeros días posteriores a la tragedia. La preocupación está puesta especialmente en María y en su hija, quienes deberán afrontar una pérdida irreparable cuando terminen los homenajes y la atención pública disminuya.