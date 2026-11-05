La pasión no se apaga: Oriente Petrolero celebra 71 años de pura historia

Oriente Petrolero está de aniversario. Este jueves 5 de noviembre, la institución albiverde cumple 71 años de vida, una trayectoria que la convirtió en uno de los clubes más representativos del fútbol boliviano y en uno de los grandes símbolos deportivos de Santa Cruz de la Sierra.

La celebración comenzó desde la noche del miércoles, cuando decenas de aficionados se concentraron en el Cristo Redentor para recibir la medianoche y dar la bienvenida a un nuevo año de vida del equipo de sus amores.

Entre banderas verdes y blancas, cánticos, la tradicional murga y fuegos artificiales, los seguidores organizaron una caravana que recorrió distintas calles de la capital cruceña hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre, en inmediaciones de la Catedral. Niños, jóvenes y adultos participaron de los festejos, demostrando que el sentimiento por el refinero permanece intacto.

La celebración llegó después de una jornada complicada en lo deportivo. Oriente Petrolero sufrió una derrota por 5-1 frente a Nacional Potosí en la Villa Imperial y quedó eliminado de la Copa Paceña 2026, con un marcador global de 7-4. Sin embargo, el resultado no impidió que sus hinchas se reunieran para celebrar los 71 años de la institución.

De trabajadores petroleros a un grande del fútbol boliviano

La historia de Oriente Petrolero comenzó el 5 de noviembre de 1955, cuando un grupo de trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) decidió fundar un equipo de fútbol en Santa Cruz. Su primer presidente fue Elmer Saucedo Parada.

En sus primeros años, el equipo utilizó una camiseta amarilla, pero posteriormente adoptó los colores verde y blanco que hoy identifican a sus seguidores. De ahí nacieron sus denominaciones más conocidas: el Albiverde, el Refinero y el Verdolaga.

Oriente fue protagonista del crecimiento del fútbol cruceño y también formó parte de los clubes fundadores de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en 1977.

Cinco campeonatos nacionales

A lo largo de su historia, el equipo refinero conquistó cinco títulos nacionales:

1971: campeón de la Copa Simón Bolívar, convirtiéndose en el primer equipo cruceño en conseguir un título nacional.

1979: obtuvo su primera corona de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

1990: volvió a consagrarse campeón nacional.

2001: conquistó nuevamente el campeonato liguero.

2010: consiguió su quinta estrella nacional, bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.

También consiguió importantes campeonatos regionales y dos ediciones de la Copa Aerosur, en 2003 y 2005.

Su huella internacional

Uno de los capítulos más recordados de Oriente Petrolero ocurrió en la Copa Libertadores de 1988. Aquella campaña quedó grabada en la memoria de sus aficionados, después de superar importantes rivales del continente y alcanzar los cuartos de final, donde terminó su participación frente al América de Cali de Colombia.

En aquella generación destacaron futbolistas como Carlos Leonel Trucco, Erwin 'Chichi' Romero, Milton Melgar, Celio Alves y Víctor Hugo Antelo.

El club también acumuló numerosas participaciones en torneos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Conmebol y Copa Merconorte.

Figuras que dejaron huella en la camiseta albiverde

Por sus filas pasaron grandes nombres del fútbol boliviano y referentes que marcaron distintas generaciones de aficionados.

Entre ellos sobresalen Erwin 'Chichi' Romero, Víctor Hugo Antelo, Marco Antonio Etcheverry, Carlos Leonel Trucco, José Alfredo Castillo, Ronald Raldes, Joselito Vaca y Alcides Peña.

Estas figuras contribuyeron a construir una identidad futbolística que trascendió generaciones y convirtió a Oriente Petrolero en uno de los clubes más populares del país.

Un aniversario entre la nostalgia y los desafíos

Los 71 años encuentran a Oriente Petrolero en una situación deportiva e institucional complicada. La reciente eliminación de la Copa Paceña representa otro golpe para una institución que busca recuperar el protagonismo de temporadas anteriores.

Pese a ese panorama, sus seguidores volvieron a demostrar que el vínculo con la camiseta está por encima de los resultados. La caravana, los cánticos y la pirotecnia de la madrugada fueron una muestra de una pasión que sigue vigente en Santa Cruz.

71 años de historia, cinco títulos nacionales y generaciones de futbolistas e hinchas que hicieron de Oriente Petrolero mucho más que un equipo de fútbol.