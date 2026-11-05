Se estableció un nuevo récord mundial después de que 51 jugadores y miembros del cuerpo técnico fueran expulsados ​​durante un partido en Brasil

Se ha establecido un nuevo récord mundial tras la expulsión de 51 jugadores y miembros del cuerpo técnico durante un partido sub-20 en Brasil este domingo.

Durante la segunda mitad de una semifinal local sub-20 en Minas Gerais se desató una pelea multitudinaria después de que el Mamoré se pusiera 3-1 por delante frente al Uberlândia.

En los minutos siguientes, 40 jugadores y ocho miembros del cuerpo técnico fueron expulsados ​​por el árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto, según consta en su informe. Otros tres jugadores ya habían recibido tarjetas rojas anteriormente en el encuentro.

Dos directivos del Uberlândia también fueron expulsados, lo que eleva el total a 53.

El récord mundial Guinness vigente hasta ahora por la mayor cantidad de tarjetas rojas en un partido era de 36, registrado durante un encuentro de la quinta división argentina entre el Atlético Claypole y el Victoriano Arenas en febrero de 2011.

Según el informe arbitral, la pelea del domingo comenzó después de que Davi, jugador del Mamoré, provocara al banquillo rival durante la celebración del tercer gol; ante esto, el entrenador de porteros del Uberlândia, Paulo Sérgio Dias Dos Santos, saltó al terreno de juego para confrontarlo.

Drosghic Modesto afirma haber recibido amenazas de muerte y otras amenazas de violencia por parte de varios individuos. El informe arbitral señala que, posteriormente, se presentó una denuncia policial en relación con dichas amenazas.

El partido estuvo detenido durante 40 minutos y, finalmente, fue suspendido. Tras el partido, también se alegó que directivos de Uberlândia dañaron equipamiento perteneciente al Mamoré, y que los integrantes del equipo Mamoré causaron destrozos en el vestuario local.

Fuente: ESPN.

