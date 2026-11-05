Los jugadores de la selección paraguaya dejaron momentáneamente de lado el fútbol para pronunciarse sobre la crisis financiera que sacude a su país. La noche del miércoles 4 de noviembre, el capitán Gustavo Gómez compartió en sus redes sociales un comunicado firmado por los integrantes de la Albirroja, en el que revelaron que también fueron víctimas de la situación que involucra a Ueno Bank.

«Queremos que sepan algo con claridad: nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas», señala una parte del pronunciamiento.

Los futbolistas expresaron su preocupación por las consecuencias que atraviesan miles de ciudadanos, especialmente aquellos que depositaron los ahorros de toda su vida en la entidad financiera.

En el comunicado, los integrantes de la selección remarcaron que su principal preocupación está en las familias trabajadoras y las personas de menores recursos que actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Asimismo, dirigieron un contundente pedido a las autoridades paraguayas y exigieron que tanto el Gobierno como la Justicia intervengan de manera inmediata.

«Exigimos con firmeza que el Gobierno y la Justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción. Necesitamos una respuesta contundente. No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente», manifestaron.

El pronunciamiento también incluyó un mensaje en defensa de la imagen del país, al cuestionar que las acciones de unos cuantos terminen perjudicando la reputación de todo Paraguay.

«No es justo, ni vamos a permitir, que por las acciones de unos pocos impresentables se manche el nombre y la reputación de todo Paraguay», expresaron los futbolistas.

El comunicado de los jugadores de la selección paraguaya sobre la crisis de Ueno Bank. Foto: redes sociales.

La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay generó preocupación entre sus usuarios y ahorristas. En medio de ese escenario, los integrantes de la Albirroja hicieron pública su posición y dejaron en claro que también se encuentran entre los afectados por la crisis.