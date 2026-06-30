Paraguay declara feriado nacional tras eliminar a Alemania

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció feriado nacional para este martes tras la histórica victoria de la selección paraguaya frente a Alemania en el Mundial 2026.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, logró avanzar a los octavos de final luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, para después imponerse por 4-3 en la tanda de penales.

El resultado desató celebraciones en Paraguay, donde miles de hinchas salieron a festejar una de las victorias más importantes de su selección en una Copa del Mundo.

Peña celebra triunfo de la Albirroja

A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo expresó su emoción por la clasificación y anunció la medida como parte del festejo nacional.

“Paraguay nunca se rinde”, publicó Peña, al celebrar el triunfo de la Albirroja ante una de las selecciones más importantes del fútbol mundial.

La victoria ante Alemania fue considerada histórica, no solo por el rival eliminado, sino también porque permite a Paraguay meterse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Feriado por clasificación

La determinación del feriado se da luego de que Paraguay consiguiera su pase a los octavos de final del Mundial 2026, en una jornada marcada por la tensión, los penales y la celebración popular.

Según el reporte, el Ejecutivo paraguayo cuenta con respaldo legal para declarar hasta tres feriados adicionales durante el año calendario, en situaciones especiales.

Hasta el momento del anuncio, se esperaba la formalización del decreto presidencial correspondiente.

Antecedentes de la medida

No es la primera vez que el Gobierno de Santiago Peña utiliza esta atribución. En 2025 también se declaró feriado nacional luego de que Paraguay asegurara su clasificación al Mundial.

Además, ese mismo año se aplicó una medida similar con fines económicos y sociales, buscando promover el turismo interno durante las fiestas de fin de año.

Paraguay festeja pase a octavos

Con este resultado, Paraguay logró uno de los batacazos del Mundial 2026 al eliminar a Alemania y avanzar a la siguiente fase.

La clasificación instaló un ambiente de fiesta en todo el país, mientras la Albirroja espera conocer a su próximo rival en los octavos de final.

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