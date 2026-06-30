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Así festejaron en Paraguay la histórica clasificación de su selección a octavos (VIDEO)

Tras vencer por 4-3 en la tanda de penales, miles de hinchas salieron a las calles de Asunción para celebrar entre lágrimas, abrazos, cánticos y saltos de emoción el histórico pase de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/06/2026 21:13

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Foto: EFE
Asunción, Paraguay

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Las calles de Asunción se convirtieron en una verdadera fiesta tras la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026. Miles de hinchas salieron a celebrar una victoria inolvidable conseguida en la tanda de penales.

Luego de que el partido contra Alemania terminara empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, la definición desde los doce pasos mantuvo en vilo a todo el país. Finalmente, la Albirroja se impuso por 4-3 y selló su pase a la siguiente ronda, provocando una explosión de alegría en la capital paraguaya.

Las imágenes captadas en las calles muestran a familias enteras, grupos de amigos y cientos de aficionados abrazándose entre lágrimas, gritos y saltos de emoción. 

Banderas, camisetas albirrojas, bocinazos y cánticos inundaron avenidas y plazas de Asunción. Los hinchas festejaron una victoria que mantiene vivo el sueño mundialista y que ya forma parte de las páginas más memorables del deporte paraguayo.

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