Las calles de Asunción se convirtieron en una verdadera fiesta tras la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026. Miles de hinchas salieron a celebrar una victoria inolvidable conseguida en la tanda de penales.

Luego de que el partido contra Alemania terminara empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, la definición desde los doce pasos mantuvo en vilo a todo el país. Finalmente, la Albirroja se impuso por 4-3 y selló su pase a la siguiente ronda, provocando una explosión de alegría en la capital paraguaya.

Las imágenes captadas en las calles muestran a familias enteras, grupos de amigos y cientos de aficionados abrazándose entre lágrimas, gritos y saltos de emoción.

Banderas, camisetas albirrojas, bocinazos y cánticos inundaron avenidas y plazas de Asunción. Los hinchas festejaron una victoria que mantiene vivo el sueño mundialista y que ya forma parte de las páginas más memorables del deporte paraguayo.

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