Lo rechazaron, casi dejó el fútbol y salvó a Brasil ante Japón: la historia de Martinelli

Cuando el reloj parecía condenar a Brasil al alargue, apareció Gabriel Martinelli. El delantero del Arsenal se vistió de héroe con un gol en los minutos finales para sellar el triunfo por 2-1 sobre Japón y darle a la Canarinha el pase a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, detrás de ese festejo hay una historia de perseverancia que hace aún más especial su noche.

Años atrás, Martinelli estuvo a punto de ver cómo su sueño se apagaba. Tras realizar pruebas en el Manchester United y el FC Barcelona, regresó a Brasil sin conseguir un contrato. Las dudas lo invadieron y llegó a plantearse dejar el fútbol para comenzar una carrera universitaria. En lugar de rendirse, eligió seguir entrenando en Ituano, un modesto club brasileño que terminó convirtiéndose en el trampolín de su carrera.

La recompensa llegó cuando el Arsenal apostó por él en 2019, mientras todavía militaba en el fútbol paulista. Desde entonces, el atacante fue creciendo hasta consolidarse como una de las figuras del conjunto londinense y un habitual en la selección brasileña, demostrando que los rechazos no definen el destino de un futbolista.

Este lunes, en el escenario más importante del fútbol mundial, Gabriel Martinelli volvió a demostrar que la perseverancia puede cambiar un destino. El mismo joven que alguna vez pensó en abandonar el fútbol fue el héroe de Brasil al marcar, en el último minuto ante Japón, el gol del triunfo por 2-1 que selló la clasificación de la Canarinha a los octavos de final. Más que un tanto decisivo, fue la recompensa a una historia de esfuerzo, rechazo y resiliencia.

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